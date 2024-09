STF determina combate a fogo na Amazônia e no Pantanal

STF determina medidas imediatas de combate a incêndios na Amazônia e no Pantanal. Em audiência de conciliação na terça-feira (10) no STF o ministro Flávio Dino decidiu que todas as frentes de fogo na Amazônia e no Pantanal devem ter combate imediato assim que identificadas, com convocação de mais bombeiros militares e homens da Força Nacional.

O contingente será definido pelo Ministério da Justiça e informado ao STF. As medidas deverão envolver as Forças Armadas, que irão empregar mais aeronaves no combate ao fogo. Além de ser determinado a ampliação do efetivo da PRF na fiscalização das regiões da Amazônia e do Pantanal.

Quanto às iniciativas de investigação e enfretamento das causas do surgimento de incêndios por ação humana, o ministro estabeleceu que seja realizado mutirão pelas Polícias Judiciárias (Polícia Federal e Polícias Civis) e pela Força Nacional nos 20 municípios que hoje centralizam 85% dos focos de incêndios de todo o país. Essas cidades foram listadas pela Advocacia-Geral da União (AGU) no relatório apresentado na audiência.

A audiência de conciliação foi convocada pelo ministro Flávio Dino. A finalidade é acompanhar o cumprimento da determinação de que a União adote ações repressivas e preventivas para combater os incêndios no Pantanal e na Amazônia.

Na reunião, a AGU apresentou relatório sobre a situação atual dos incêndios nos dois biomas e o que está sendo feito em cada uma das áreas do governo federal para resolver o problema.