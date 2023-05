STF julgará mais 131 denúncias contra investigados por atos golpistas

Clediane Matzenbacher informou que serão obras que não saíram do papel na gestão passada

A prefeita de Jardim, Dra. Clediane Matzenbacher, assinou, no último domingo (14), dia do aniversário de 77 anos do município, ordens de serviços para dar início a três obras de infraestrutura que vão contribuir com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população local.

Conforme ela, as obras são a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Major Costa, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), com recursos do Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Vila Camisão (2ª etapa) e construção de ponte de concreto do Arataba, na estrada vicinal 267, por meio de emendas parlamentares do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e recursos do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

“Fico feliz em dar mais esse presente aos moradores de nosso município, inclusive da área rural. Logo que assumimos, tinha somente o cadastro no sistema, o valor já estava desatualizado, então, nos empenhamos em fazer o projeto, recalcular e conseguimos”, declarou a gestora municipal.

Clediane Matzenbacher acrescentou que essas obras são muito importantes, pois irão proporcionar qualidade de vida, valorização de imóveis e uma ponte importante para a agricultura familiar. “Apesar de os recursos serem federais, a Prefeitura fará uma contrapartida de R$ 570 mil na obra da Vila Major Costa, mais de R$ 1,5 milhão na Vila Camisão e mais de R$ 270 mil na ponte do Arataba”, explicou.

Ela reforçou que sem o empenho da atual administração essas obras não sairiam do papel e, por isso, agradece ao Governo do Estado pela pavimentação do Jardim São Francisco, que já foi iniciada, com recursos da senadora Tereza Cristina (PP-MS), da ex-senadora Simone Tebet (MDB-MS) e da ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB-MS). “Vamos terminar toda aquela região do São Francisco e Vila Morena, enquanto na sequência vamos investir em mais asfalto para o município”, garantiu.

O presidente da Câmara Municipal de Jardim, Glaucio Cabreira, parabenizou a prefeita e disse que ela pode contar com o apoio da Casa de Leis. “Agradeço aos vereadores Rose, Tereza, Wilson Leite por estarem presentes. Parabenizo a todos os jardinenses e à prefeita por fazer parte dessa história ajudando no desenvolvimento de nossa cidade, e nos enquanto legisladores, dando suporte para acontecer. Tudo que for de bom para nosso município a senhora pode ter certeza que terá andamento nesta Casa de Leis. Conte com a gente, estamos unidos pelo bem de nossa cidade”, pontuou.

