O STF manteve a prisão do indígena Leonardo de Souza da etnia guarani-kaiowá condenado por 18 anos de reclusão em duas ações penais pelo sequestro e tortura de policiais militares bem como tráfico de drogas e outros crimes cometidos no âmbito do episódio que ficou conhecido como “Massacre de Caarapó”.

A Primeira Turma por maioria de votos inviabilizou o H.C proposto pela Defensoria Pública da União, contra a decisão de ministro do STF no qual indeferiu o pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar.

CASO

As agressões aos policiais ocorreram em 2016, depois que um grupo de mais de 70 pessoas, composto por fazendeiros e pistoleiros, invadiu uma aldeia no município localizado a 273 quilômetros de Campo Grande, deixando diversos feridos e ocasionando a morte do filho de Leonardo, o agente de saúde indígena Clodiodi Aquile de Souza.