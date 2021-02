BRASÍLIA/DF – O STF definiu por 11 a 0 que o Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ – foto abaixo) continue preso, conforme determinação do Ministro Alexandre de Moraes, mas a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados defende a anulação da referida prisão do parlamentar carioca, que nesta terça-feira ofendeu ministros do STF, e ainda fez apologia ao AI-5.

O encontro (Foto acima) liderado pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP), contou com os demais seis integrantes da mesa diretora do Legislativo. Para Lira, ao invés da prisão, o Deputado deve ter seu mandato suspenso até que o Conselho de Ética da Câmara, analise o caso. Isso significa cerca de 60 dias. A informação foi passada à imprensa por deputados que participaram da reunião. A proposta será levada para ser debatida ainda nesta Quarta-feira à noite com líderes de partidos

O Deputado Daniel Silveira foi preso nesta Terça-feira, às 23 horas, em sua residência, localizada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A decisão da prisão foi determinada pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes tendo como base a defesa pelo acusado da instituição do AI-5. O Deputado já é alvo de dois inquéritos na Corte, sendo por atos antidemocráticos e outro por fake news.

Em vídeo publicado “durante 19 minutos e 9 segundos, Daniel Silveira, além de atacar frontalmente os ministros do STF, por meio de diversas ameaças e ofensas à honra, expressamente propaga a adoção de medidas antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo o AI-5”.

Para manter a condenação do Deputado, é preciso que a Câmara dos Deputados aprove. Para isso, é preciso 257 votos entre os 513 parlamentares que compõem a câmara dos deputados. A data da sessão deverá ser marcada pela direção da casa, após reunião de líderes partidários que acontece ainda nesta quarta-feira à noite.