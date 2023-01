O Ministro do STF Alexandre de Moraes negou habeas corpus para ao Conselheiro Afastado do TCE-MS, Iran Coelho das Neves, voltar à vida normal na corte. Com a decisão, Neves continuará ser monitorado por tornozeleira eletrônica e afastado das funções e proibido de manter contato com outros investigados, conselheiros e frequentar o TCE.

A defesa do conselheiro recorreu após a presidente do STF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, havia negado o HC. Ela determinou que o pedido fosse analisado pelo relator da Operação Terceirização de Ouro, Ministro Francisco Falcão. Os advogados de Iran decidiram suprimir instância e apelar diretamente ao STF. Os advogados alegaram que “em momento algum se fundamentou ou se demonstrou que a manutenção do impetrante no cargo geraria risco de reiteração criminosa”. Ou seja, de que o ex-presidente do TCE não voltaria a praticar os supostos crimes.

O afastamento pode ser longo, com perspectiva de não ser derrubado por meio de habeas corpus.