Conforme a acusação, o tenente-coronel da PM Admilson Cristaldo Barbosa é integrante da máfia dos cigarreiros, composta por criminosos dentro e fora da polícia, incluindo ainda agentes da Polícia Civil e PRF. A organização criminosa era especializada no contrabando de cigarros oriundos do Paraguai. O PM ainda teria recebido R$ 200 mil em propina da referida máfia.

E ontem, o STF negou pela segunda vez pedido de habeas corpus da Defesa do tenente-coronel, que está preso desde o ano passado. O placar foi quatro votos a um. O militar sofreu a segunda derrota no STF na tentativa de trancar ação sobre recebimento de propina da máfia dos cigarreiros.

Na primeira decisão, do ministro Alexandre de Moraes, constava informação de que Cristaldo teve a prisão preventiva pela prática do artigo 308, do Código Penal Militar, diversas vezes. Trata-se de receber direta ou indiretamente vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, com aumento de pena se o agente deixa de praticar qualquer ato de ofício.

SEQUENCIA DE DERROTAS – Antes das negativas no STF, o Oficial da PM teve pedido de habeas corpus negado no TJMS. A defesa entrou com recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça), que também negou a liminar. Por fim, foi feito pedido de habeas corpus no STF, indeferido no dia 26 de janeiro e novamente ontem.