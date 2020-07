Os ministros do STF decidiram hoje (1) rejeitar por maioria de votos a proposta de mudança no regime interno da Corte que limitava o poder dos relatores de conceder liminar contra atos do presidente da República. A proposta foi feita pelo ministro Marco Aurélio Mello, em abril e pretendia inserir no regimento interno do STF no qual cabe somente ao plenário a competência de julgar os pedidos de liminar contra os atos dos presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário.