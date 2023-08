STJ acata recurso de Marquinhos e tranca ação penal por assédio contra cinco vítimas

O julgamento do agravo regimental no recurso em habeas corpus de Marquinhos Trad (PSD) terminou em empate, com 2 a 2, na 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no último dia 8 deste mês. Como o empate favorece o réu, a corte determinou o trancamento da ação penal por assédio sexual contra o ex-prefeito na 3ª Vara Criminal de Campo Grande.

O processo se refere a cinco das sete vítimas do suposto assédio sexual e estupro. A decisão do STJ já foi cumprida na semana passada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que publicou a determinação no Diário Oficial da Justiça.

Um dos pontos polêmicos do julgamento no STJ foi se o comportamento de Marquinhos foi considerado grosseiro e ofensivo. Conforme o relator, ministro Messod Azulay Neto, a palavra da vítima tem peso, mas é necessário considerar outros indícios para aceitar a denúncia por assédio sexual.

O voto pelo trancamento da ação foi acompanhado pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Já o desembargador convocado João Batista Moreira e o ministro Ribeiro Dantas votaram pela improcedência do pedido de Marquinhos e pela manutenção da ação penal.

Pelo regimento da corte, o empate favorece o réu e o STJ determinou o trancamento da ação penal.