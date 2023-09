STJ arquiva ações contra Marquinhos Trad por assédio sexual

O STJ por unanimidade, No dia 5 deste mês o STJ por unaminidade negou o agravo regimental do MPMS e manteve o arquivamento das ações contra Marquinhos Trad. Com isso, a decisão arquivou as cinco denúncias feitas por mulheres contra o ex-prefeito.

A votação acabou em empate de 2 x 2. Com isso o réu acaba sendo favorecido e o STJ manteve a decisão. “O cotejo entre a fundamentação da monocrática e as razões do agravo regimental revela que o recurso esbarra em óbice formal intransponível, qual seja a ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão recorrida”, diz trecho da decisão.