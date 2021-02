FORTALEZA-CE (Correspondente) – A Polícia Federal prendeu na última sexta-feira (19) o ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará Carlos Rodrigues Feitosa (71) condenado em definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. A prisão se deu na residência do condenado, no bairro Cocó, na capital cearense.

O STJ condenou o ex-desembargador à pena privativa de liberdade de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. O mandado de prisão foi emitido pelo STJ e cumprido pela PF no Ceará. Ele foi investigado na operação Expresso 150, deflagrada no ano de 2015, tendo sido aposentado compulsoriamente em decorrência dos fatos investigados.

Foi aplicada em definitivo a resposta estatal por parte dos fatos apurados pela Polícia Federal. O trabalho policial investigativo, com deflagração de fases da Operação Expresso 150 e análises diversas do material apreendido, culminou nessa condenação pelo Poder Judiciário.

O preso está na sede da Polícia Federal à disposição da Justiça e será encaminhado ao sistema prisional cearense.