O STJ decidiu que as Guardas Civis Municipais (GCM) não podem exercer atribuições que são exclusivas das polícias Civil e Militar. Segundo o entendimento da Corte a GCMs devem se limitar à proteção de bens, serviços e prédios públicos. Decisão que veio no julgamento do recurso de um réu acusado de tráfico e que teve a condenação anulada. As provas foram declaradas ilegais porque foram colhidas durante um patrulhamento da Guarda Municipal durante uma revista.

O entendimento do STJ reforça e estabelece a Constituição de 1988. A Carta Magna afirma que as GCMs devem se limitar à proteção de bens, serviços e prédios públicos. A decisão poderá influenciar julgamentos que envolvam as GCMs em todo o país.