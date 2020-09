O Relator Benedito Gonçalves, do STJ votou nesta quarta-feira (2) por manter o afastamento de Wilson Witzel (PSC) do cargo de governador do RJ. Na sequência o Ministro Francisco Falcão corroborou a decisão de Gonçalves e também defendeu o afastamento. O placar ficou 2 a 0 pela saída de Witzel do Executivo.