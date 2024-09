STJD suspende Zé Rafael, Nestor e Sabino por Brigas no clássico Palmeiras x São Paulo

No clássico entre Palmeiras e São Paulo, Zé Rafael, Sabino e Rodrigo Nestor foram punidos por conduta violenta. Sabino recebeu cinco jogos de suspensão por agredir um funcionário do Palmeiras, e Zé Rafael e Rodrigo Nestor pegaram quatro jogos cada por briga no túnel dos vestiários. As penas devem ser cumpridas no Campeonato Brasileiro. A denúncia contra Luciano, expulso por dois cartões amarelos, foi arquivada.