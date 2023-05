StoneX eleva previsão de moagem de cana e de produção de açúcar do centro-sul

O centro-sul do Brasil deverá processar 595,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na temporada 2023/24, estimou nesta terça-feira a consultoria StoneX, com um aumento ante as 592,1 milhões de toneladas da previsão de março, considerando melhores produtividades e uma alta na área plantada.

A StoneX citou cenário climático favorável e um crescimento de 3,6% na área a ser colhida, para 7,75 milhões de hectares, considerando cana do ciclo anterior devido a um atraso por excesso de chuvas que atingiram a região.

Com isso, a moagem de cana do centro-sul deverá crescer 8,7% em 23/24 ante a temporada anterior, segundo a consultoria, que também projeta um “mix” mais açucareiro, com 47% da matéria-prima sendo direcionada ao adoçante, diante de altos preços no mercado global.

A StoneX elevou, assim, a previsão de produção de açúcar do centro-sul em 2023/24 para 37,2 milhões de toneladas, ante 36,8 milhões na estimativa de março.

Com isso, a produção de açúcar da principal região produtora do Brasil deverá crescer 10,2% ante a temporada passada.

“Com o cenário internacional registrando altas constantes para o adoçante, em função de estoques mais apertados em toda a cadeia global da commodity, as cotações do #11 em Nova Iorque têm alcançado patamares recordes de negociação, promovendo assim, uma larga vantagem do demerara na paridade com o etanol…”, disse a consultoria em relatório.

A StoneX afirmou que o biocombustível, desde meados de 2022, tem tido a sua demanda prejudicada em função da baixa competitividade com a gasolina.

A produção de etanol de cana do centro-sul foi projetada em 25,8 bilhões de litros, estável ante previsão de março, mas crescimento de 5,3% ante o ciclo passado.

A produção de etanol de milho deverá saltar 28,6%, para 5,7 bilhões de litros, na comparação anual.