O evento foi pensado para proporcionar uma experiência completa as idosas, oferecendo-lhes não apenas entretenimento, mas também serviços que visam seu bem-estar. Durante a atividade, as idosas puderam desfrutar de diversos procedimentos oferecidos pelo Stúdio de forma gratuita, demonstrando um cuidado especial para com a comunidade local.

Os procedimentos disponibilizados incluíram sessões de cuidados com a pele, sobrancelhas e unhas. O Stúdio Vithória se esforçou para criar um ambiente acolhedor e descontraído, garantindo que cada idoso se sinta especial e agraciado durante essa tarde única.

A diretora do Stúdio, Vithória Santos, expressou sua satisfação com o evento: “É uma honra poder contribuir para a felicidade e bem-estar delas. Queríamos proporcionar a elas um dia especial, onde pudesse relaxar e recebendo cuidados, demonstrando nosso carinho e respeito por essa geração tão importante.”

As idosas do Asilo São Francisco foram recebidas calorosamente pela equipe do Stúdio, que se dedicaram a oferecer uma experiência agradável e digna. O evento não só trouxe alegria as idosas, mas também destacou a importância de ações que fortalecem os laços entre as diferentes gerações da sociedade.

O Stúdio Vithória planeja continuar promovendo atividades semelhantes no futuro, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social e o cuidado com a comunidade. Uma tarde especial para as idosas do Asilo São Francisco foi mais um exemplo tocante de como pequenos gestos fazer uma grande diferença na vida das pessoas.

Ao encerrar a atividade, as idosas do Asilo expressaram sua gratidão pelos momentos compartilhados e pelos serviços oferecidos pelo Stúdio Vithória. Antes de retornarem, foi oferecido um delicioso lanche e todas receberam um lindo mimo.

O evento ficará marcado como uma lembrança preciosa para todos os envolvidos, reforçando a importância de cuidar e valorizar nossos idosos.

Da Redação