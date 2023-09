Subcomandante-Geral da PMMS e Comandante da 6ª CIPM recebem moção de congratulação pela Câmara de Vereadores da capital do MS

Campo Grande (MS) – A Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião, e a Comandante da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, Tenente-Coronel PM Cleide Maria da Silva, foram homenageadas pela Câmara de Vereadores de Campo Grande no encerramento da campanha “Agosto Lilás”. Elas receberam uma moção de congratulação em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade no combate à violência doméstica contra as mulheres. A entrega dessa honraria foi realizada pelo vereador Riverton Francisco de Souza na última terça-feira (05/09), no quartel do Comando Geral da PMMS.

Além do vereador e das homenageadas, o Comandante-Geral da PMMS, Coronel PM Renato dos Anjos Garnes, também esteve presente e parabenizou as agraciadas pelo notável trabalho que desempenham em benefício da segurança da população do Mato Grosso do Sul.

Também foram agraciadas com a moção de congratulação a Delegada-Geral Adjunta da Polícia Civil, Rôzeman Geise Rodrigues de Paula, e a Delegada de Polícia Titular da 4ª DP, Sueili Araujo Lima Rocha.

As homenageadas expressaram sua gratidão pela honraria e enfatizaram a importância da colaboração de todos os parceiros na luta contra a violência contra as mulheres.

Confira mais imagens na galeria:

Assessoria de Comunicação Social da PMMS