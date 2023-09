Subcomandante-Geral da PMMS é homenageada na Câmara Municipal de Costa Rica

Campo Grande (MS) – A Subcomandante-Geral da PMMS, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião foi homenageada na última segunda-feira (28/08) pelos vereadores de sua cidade natal.

As crianças da escola militar, assistidos de projetos da PMA (Polícia Militar Ambiental), entre amigos, coordenadores de projetos e estudantes que têm seu trabalho como referência, bombeiros, representantes da Polícia Civil e Promotoria também foram prestigiá-la. A Coronel Neidy recebeu flores e o carinho das professoras da infância, da Escola Militar de Costa Rica e da Polícia Militar Ambiental.

O vereador Averaldo Barbosa destacou um trecho da biografia da profissional, que é uma das fundadoras do Centro de Ecoterapia da PM de Mato Grosso do Sul. “A homenageada fez história de quando foi promovida para o posto de coronel em 5 de setembro de 2019, sendo a primeira mulher a atingir a patente de coronel na Polícia Militar do Estado”.

“No início de 2023, mais uma vez ela fez história, ao se tornando a primeira mulher Subcomandante-Geral da PMMS. E mais recentemente, a partir de julho deste ano, coronel Neidy desempenhou a função de comandante-geral da PM de Mato Grosso do Sul, tornando-se a primeira mulher a assumir a chefia da corporação no Estado”.

Em seu discurso, a Subcomadante-Geral da PMMS destacou a presença de Deus em sua carreira e ofereceu um abraço fraterno à população, representada pelos parlamentares e sua família.

Emocionada, a coronel fez um agradecimento especial aos familiares. “Gostaria de dizer e agradecer especialmente a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus dois filhos que aqui estão. Meu pai e minha mãe indicaram a mim e a meu irmão o caminho a seguir, o trabalho que a gente precisa desenvolver e lutar com tanta energia para conseguir alcançar nossos sonhos”.

“E, na figura dos dois, eu gostaria de agradecer e abraçar a minha segunda família que é a família da Polícia Militar, que me acolheu há 29 anos e me deu força, me apoiou. Que nós, juntos, possamos todos os dias trabalhar e ajudar a nossa sociedade para que a paz reine em todos os momentos”.

Fonte: MS Todo Dia