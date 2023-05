Subcomandante-Geral da PMMS recebe Delegação de representantes das embaixadas da União Europeia

Campo Grande (MS) – Na tarde de ontem (25/05), a Cavalaria da PMMS e o Batalhão de Polícia Militar Ambiental receberam as ilustres visitas do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, da Subcomandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Neidy Nunes Barbosa Centurião, da Secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino e da Delegação de representantes das embaixadas da União Europeia.

A visita teve início na Cavalaria, sob o comando do Tenente-Coronel PM Souza Lima, onde foram apresentados os projetos desenvolvidos pela unidade. A Equoterapia realizou uma demonstração da terapia utilizada diariamente nos pacientes, enquanto a Escola de Equitação encantou o público com um belo desfile dos alunos e a presença da Banda Sinfônica Mirim da Polícia Militar que abrilhantou ainda mais a recepção.

Logo após, a comitiva deslocou-se até a sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, sob o comando do Tenente-Coronel PM Cleiton, onde foi apresentado o Projeto Florestinha. A plateia ficou encantada com a ordem unida impecável, uma breve palestra e o teatro de fantoches, realizado pelas próprias crianças, sobre Educação Ambiental, que foi apresentado de forma leve e divertida.

Foi uma tarde agradável, na qual todos puderam presenciar como cada projeto faz a diferença na vida dessas crianças e famílias, impactando positivamente em nossa sociedade.