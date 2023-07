Subea leva atendimento itinerante para Aldeia Água Bonita

A prefeitura de Campo Grande, através da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), levou pela primeira vez, atendimento médico-veterinário até a aldeia indígena Água Bonita, que fica em área urbana da cidade, no bairro Nova Lima. Ao todo, foram atendidos 30 animais com microchipagem, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos e avaliação para castração.

A iniciativa partiu após Ana Paula Ventura, representante das famílias, perceber o aumento de abandono de animais na região. “Tem animais que aparecem por aqui e que não são de nenhuma família. Estamos reparando o aumento desses animais sem famílias e queremos controlar isso”, declarou.

Para Tainá Gonçalves, tutora do gato Tunico e moradora da aldeia, a iniciativa ajuda os tutores financeiramente e no cuidado com os animais. “Essa ação está sendo muito importante para nós porque eu não teria condição de levar ele no veterinário e muito menos de pagar para castrá-lo”.

Edvaldo Sales, médico-veterinário da Secretaria, destaca que esse tipo de atendimento é importante pelo fato de viverem em um local livre e com acesso a agentes patogênicos, ter a oportunidade de atualizar protocolos vacinais, vermifugação e o principal, realizar a castração de caninos e felinos. “Assim conseguimos promover uma melhor qualidade de vida e reduzir os riscos de doenças e crias indesejadas, fazendo um controle populacional destes animais que vivem na aldeia”, conclui.

Programa

O programa Subea Itinerante, somente nesse primeiro semestre, já atendeu mais de 5 mil animais. Durante a ação, são levados todos os serviços oferecidos na unidade básica como consulta, vermifugação, controle de pulgas e carrapatos, microchipagem, vacinação antirrábica e polivalente, ficando a critério do médico-veterinário os procedimentos que serão realizados.

Para solicitar o programa Subea Itinerante, o interessado deve ligar no número 2020-1397.