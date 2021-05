A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, está com inscrições abertas para nova turma do curso de Assessoria e Cerimonial. As aulas vão acontecer no Auditório da Universidade Estácio de Sá, localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1800 – Vila Rosa Pires.

Com data da realização marcada para os dias 7, 8 e 9 de junho, o curso faz parte das ações da subsecretaria, com a finalidade de qualificação para a juventude da capital, com o objetivo de atender os eixos do Estatuto da Juventude, e executar o direito dos jovens a profissionalização, ao trabalho e a renda.

Segunda edição do evento

Assim como na primeira edição, o curso será ministrado por Karla Lyara. A professora falou da expectativa com os novos alunos que estão por vir. “Eu amo compartilhar conhecimento e fiquei muito feliz com a segunda turma do curso, onde abordo não só a teoria, mas também toda minha vivência no empreendedorismo. É muito legal voltar à sala de aula, e tenho certeza que teremos três dias de muito aprendizado”.

O Profissional

O perfil de um cerimonialista é estar atento aos detalhes para que não haja imprevisto e proporcione tranquilidade aos participantes do evento. Este profissional é indispensável em qualquer evento formal ou comemorativo.

Vale destacar que para a realização das aulas presenciais serão respeitados todos os protocolos de biossegurança como o uso obrigatório de máscara, álcool em gel, além do distanciamento entre as pessoas. Totalmente gratuito, o curso está com inscrições abertas e os interessados podem buscar mais informações na sede Subjuv, na Rua 15 de Novembro, 532, ou pelo telefone (67) 3314-3577.

Essa e outras novidades podem ser acompanhadas pelas nossas redes sociais em @subjuvcg

Serviço: Curso de assessoria e cerimonial

Data: 7, 8 e 9 de junho

Horário: 18h às 20:30h

Local: Auditório da Universidade Estácio de Sá, localizado na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1800 – Vila Rosa Pires