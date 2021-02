Entender exatamente o que cada comunidade precisa e direcionar os serviços necessários para cada região é a principal missão que a Subsecretaria de Articulação Social e Comunitário terá. Braço do Gabinete do Prefeito (GAPRE), a Subsecretaria será responsável por ouvir as lideranças comunitárias, encurtando o caminho entre as pessoas e os órgãos públicos, mostrando como dar resolutividade aos anseios da população.

Subsecretário de Articulação Social e Comunitário, Chiquinho Telles, conta que esta é a primeira vez que o Executivo cria um órgão específico para ouvir diretamente a população.

“O prefeito Marquinhos Trad teve a sensibilidade de criar a subsecretaria e colocar dentro da estrutura da Prefeitura de Campo Grande, um espaço que é para ouvir, acolher e compreender os anseios da nossa gente. Temos que compreender que nós somos passageiros e que a prefeitura, a cidade, é do povo. E esse espaço vai agregar e acolher todas essas pessoas que trazem as aspirações da comunidade”, diz.

Com essas informações em mãos, a equipe da Subsecretaria de Articulação Social e Comunitário vai levar cada pedido ao órgão específico que vai colocar no planejamento. Chiquinho diz que o principal ganho para as pessoas com a criação da Subsecretaria será a valorização do movimento comunitário.

“Eu mesmo comecei como liderança comunitária, fui presidente do bairro Moreninhas III por dois mandatos consecutivos, fui vereador por dois mandatos. Sei a dor do líder, que muitas vezes bate na porta e não consegue ter o pedido atendido”, afirma.

A Subsecretaria de Articulação Social e Comunitário vai ter um espaço ainda para capacitar as lideranças comunitárias, ensinar como ir atrás de convênios, como legalizar as entidades para requerer emendas parlamentares, entre outros. Para isso, haverá uma equipe técnica jurídica para orientar as lideranças.