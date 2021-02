A Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (SUGEPE), braço do Gabinete do Prefeito (GAPRE), será responsável pelo planejamento, coordenação e supervisão do desenvolvimento de projetos que mereçam atenção especial por sua notoriedade, necessidade social, contrapartida elevada por parte do Município ou que sejam destacados pelo Prefeito Municipal, em conjunto com o órgão ou a entidade interessada.

Desde o início do ano, uma equipe interna está fazendo o levantamento dos projetos considerados estratégicos para a capital. Em conversas com as demais secretarias, a Subsecretaria vai trabalhar com quatro eixos que foram definidos para nortear a gestão para os próximos anos. São eles: Campo Grande Mais Segura, Campo Grande Desenvolvida e Sustentável, Campo Grande Mais Humana e Cidadã e Campo Grande Inteligente.

Entre as atribuições da SUGEPE, está a formulação das políticas e diretrizes de coordenação das ações de negociação e articulação para captação de recursos; elaboração e acompanhamento da execução de projetos conjunturais, setoriais e intersetoriais estratégicos; implantação, supervisão e execução coordenada do Programa de Parcerias Públicos Privadas de interesse do Município de Campo Grande, a fim de implementar políticas públicas em parcerias com o setor privado.

O objetivo da nova subsecretaria é monitorar a concretização das metas de programas prioritários e definidos no Programa de Governo Municipal, visando o aperfeiçoamento da gestão e a conectividade com o ambiente externo. Além disso, a SUGEPE fará o monitoramento da aplicação de recursos federais, definindo indicadores de desempenho, com ênfase em resultados.

Equipe

A Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos ficará sob a responsabilidade da agora ex-diretora de Projetos Estratégicos, Catiana Sabadin, que continua na função de coordenadora do Programa Reviva Campo Grande.

Com extensa qualificação em gestão, Catiana é economista, especialista em Desenvolvimento Regional e Competitividade, e mestre em Agronegócios pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Tem experiência em consultoria financeira, de viabilidade econômica, pesquisas de mercado e estruturação de projetos, além de ministrar aulas como professora de Economia. Até então, atua no núcleo responsável pela estruturação e captação de recursos de diversos projetos de infraestrutura urbana.

Entre os principais projetos que participou e/ou coordenou destacam-se o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai – PCBAP – financiado pelo Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, com investimentos de U$8 milhões; o Programa de Recuperação das Áreas Degradadas do Córrego Imbirussu – financiado pelo Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), com investimentos de U$ 40 milhões; o Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – Viva Campo Grande, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com investimentos de U$45 milhões e o Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – Viva Campo Grande II, também financiado pelo BID, envolvendo as obras de revitalização da área central de Campo Grande e de mobilidade urbana, com investimentos de U$112 milhões de dólares.

A estrutura tem ainda, como diretora-geral, a advogada Ana Virgínia Knauer Nogueira, que atua na Prefeitura Municipal desde 2017 e é pós-graduada em Direito Político e Prática Eleitoral, e pós-graduanda em Licitações e Contratações Públicas. O organograma da Subsecretaria está dividido em: Superintendência de Planejamento e Gestão da Informação; Superintendência de Captação de Recursos e Convênios; Superintendência de Projetos Estratégicos e Gerência de Administração e Finanças.