Com foco na empregabilidade, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (SUBJUV), está com inscrições abertas para o curso Técnicas de Fotografia, voltado para jovens de 15 a 29 anos. O curso é gratuito e acontecerá de 16 a 20 de agosto na sede da Subjuv, no período vespertino.

O curso vai além das técnicas para fotografar e abordará as configurações básicas e componentes das câmeras atuais como: diafragma, exposição, ISSO, modos da câmera, objetivas, enquadramento, flash, balanço de branco e formato de arquivo, bem como o manuseio da câmera para ocasiões e ambientes diversos. Além disso, haverá módulos com configurações e técnicas de fotografia com uso do aparelho celular.

O responsável pelas aulas será o fotografo Endrews Feik, que atua há vários anos na produção de vídeos e fotos em eventos e celebrações. “A fotografia é uma área que vem ganhando bastante espaço profissional e artístico. Muitos têm como hobby e outros como profissão.

Conhecer os princípios básicos da fotografia abre portas para desfrutar ainda mais da capacidade criativa de cada indivíduo. Atualmente, os equipamentos fotográficos estão cada vez mais tecnológicos e portáteis, porém as configurações básicas ainda são essenciais para fotografar. A fotografia é mais do que teoria. É ver por um ângulo em que ninguém está vendo, eternizar momentos incríveis, pois o evento ou o momento podem ficar no passado, mas a fotografia é a única que fica pra sempre, seja por equipamentos fotográficos ou por nossos olhos”, detalhou.

A subsecretária de Políticas para Juventude, Laura Miranda, explica que os cursos têm como objetivo principal oferecer ferramentas para o desenvolvimento do jovem. “Desenvolvemos ações para qualificar para o mercado de trabalho e também o para a vida. O jovem que está em busca de qualificação já é um destaque na sociedade. Nossos cursos atendem as necessidades do jovem campo-grandense. Neste caso em especifico, do curso de fotografia, pode abrir diversas possibilidades. É um ramo com muito mercado, principalmente neste momento, em que já percebemos as atividades retornando a sua normalidade”, salientou.

Estatuto da Juventude

O curso integra as ações estabelecidas pelas diretrizes da Subsecretaria de Políticas para a Juventude de Campo Grande, que segue as normativas que constam nos parágrafos I e II do Art. 4° do Estatuto da Juventude – Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013. Nas dependências do prédio da Subjuv são respeitados todos os protocolos de biossegurança para prevenção à Covid-19, como o uso obrigatório de máscara, utilização de álcool em gel, higienização dos ambientes, além de manter distanciamento entre as pessoas.

Serviço –

Curso Técnicas de Fotografia

Vagas: 40

Data: 16 a 20 de agosto

Horário: 13h30 às 17h

Local: Rua 25 de Dezembro, 924 – 3° Andar do Condomínio Marrakech ( Rua Antônio Maria Coelho)

Informações sobre inscrições: (67) 3314-3577 WhatsApp (67) 9 9302-5275