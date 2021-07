A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Bem-Estar Animal, vai realizar no dia 10 de julho a 2ª Feira de Adoção de cães e gatos, em parceria com os Protetores Independentes. A iniciativa, que acontece no estacionamento do Paço Municipal, visa encontrar um novo lar para os animais que foram encontrados em situação de abandono e maus-tratos, acolhidos pelos protetores independentes.

Serão cerca de 70 animais disponíveis para adoção, entre cães e gatos, adultos e filhotes. Para adotar é preciso preencher e assinar um termo de adoção e posse responsável. O futuro tutor deve ser maior de idade, trazer um documento pessoal com foto e comprovante de residência. Os animais que estarão disponíveis para adoção vão receber uma visita prévia do Subea Itinerante, quando serão avaliados clinicamente, vacinados conta a Raiva Animal, vermifugados e terão a castração garantida.

A subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo, comentou sobre o sucesso da 1ª feira. “A primeira edição da feira de adoção foi um sucesso. Todos os cães e gatos disponíveis foram adotados. A adoção responsável é mais uma forma de proteger nossos bichinhos e ajudar a desafogar os lares temporários dos protetores independentes”, ressalta.

Ainda segundo a subsecretária, a feira de adoção também é uma maneira de conscientizar a população campo-grandense sobre a posse responsável, os cuidados com os animais e sobre abandono e maus-tratos, além de ser um mecanismo de apoio aos protetores independentes.

Para a segunda edição da feira os protetores participantes já estão pré-definidos. Para quem desejar participar das próximas edições, ONGs e protetores independentes podem ligar no telefone 2020-1397 ou entrar em contato pelo e-mail atendimento.subea@segov.campogrande.ms.gov.br.

A feira acontece no estacionamento da Prefeitura, que fica na Av. Afonso Pena, 3297, das 9 às 13 horas da tarde.