NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – A Polícia Militar prendeu na noite da última terça-feira (11) um homem por tentativa de roubo. Os policiais foram acionados para atender uma denúncia de roubo no centro da cidade. No local os militares encontraram um Subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro que havia imobilizado o autor um homem de 30 anos. O autor estava de posse de um revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada e com 04 munições intactas. A vítima, informou que estava se deslocando a pé para sua residência quando foi abordada pelo autor, que estava de bicicleta e, ao se aproximar, colocou a mão na cintura para sacar o revólver, mas teve certa dificuldade, sendo que neste momento, o Subtenente sacou sua pistola, se identificou como Policial e desarmou o autor. Diante dos fatos, o autor foi preso e a arma foi apreendida pela guarnição policial militar.