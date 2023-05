Sucession chega ao fim neste domingo; relembre frases mais marcantes da série

Chegou a hora de se despedir de “Succession”. A série vencedora do Emmy chega ao fim neste domingo (26) após quatro temporadas de dramaturgia inteligente.

Ao longo dessa trajetória, a família Roy e a equipe da Waystar RoyCo soltaram algumas das frases mais cruéis (e muitas vezes hilárias) da TV.

Embora Logan Roy (Brian Cox) não tenha tido a chance de ver seu sucessor, uma coisa é certa: o dom do patriarca para o embate verbal foi herdado pelos seus quatro filhos adultos, que viviam brigando.

A “sucessão” pode ter terminado, mas esses diálogos ficarão para sempre:

Temporada 4

Logan para os filhos: “Eu amo vocês, mas vocês não são pessoas sérias”.

Greg para Tom sobre Logan: “Ele está apenas zombando, zombando de um jeito terrível. Por dentro, ele está usando óculos de sol. É como se o Papai Noel fosse um matador de aluguel”.

Connor para seus irmãos: “O lado bom de ter uma família que não te ama é que você aprende a viver sem ela”.

Roman para a chefe da Waystar Studios Joy Palmer em Los Angeles: “Vocês construíram uma cidade incrivelmente evoluída e cruelmente segregada sobre essa falha geológica aqui”.

Kendall para Frank: “Vamos dar uma de viking reverso, nós saqueamos a aldeia deles… Uma cabeça, uma coroa.”

Tom para Shiv: “Eu acho que você é incapaz de amar, e eu acho que você talvez não seja uma boa pessoa para ter filhos”.

Roman para sua irmã Shiv, grávida: “É meu?”

Matsson para Greg: “Eu pensei que você fosse uma reserva genética, mas isso é outra coisa”.

Geri para Tom: “Ah, você está triste com o luto? Talvez seja melhor largar esse taco de peixe. A melancolia está vindo de todo lado”.

Temporada 3

Kendall para Greg: “Quem disse que nunca matei ninguém?”

Logan para Karl: “Karl, se suas mãos estão limpas, é só porque seu prostíbulo também tem manicures”.

Roman para Connor: “O cavalo não queria que você f****** com isso?”

Kendall ao anunciar seu nome para entrar numa conferência por telefone: “O senhor filho da p***”.

Kendall para Greg: “Você é tipo o maior parasita do mundo. Você é um verme humano. Talvez seja hora de parar de se alimentar de sua própria família, e tente chupar um pouco de sangue em outro lugar.”

Shiv descrevendo o órgão reprodutivo feminino de sua mãe: “Frio e inóspito. Sim, parece ser isso mesmo”.

Tom para Greg: “Eu te castraria e me casaria com você num piscar de olhos”.

Tom para Shiv: “Eu pesquisei um pouco, entrei nos blogs de prisões novamente, li sobre o vinho de banheiro. Dá para fazer isso usando frutas e ketchup, mas você tem que cuspir no saco de vinho enquanto ele fermenta e eu pensei, e se eu me esquecer de cuspir no vinho de banheiro?”

Temporada 2

Tom para Greg em um e-mail: “Não dá para fazer um Tomelete sem quebrar alguns Greggs”.

Ewan para o irmão Logan: “A ‘Escola Logan Roy de Jornalismo’? O que vem depois, a ‘Clínica de Saúde Feminina de Jack, o Estripador’?”

Hugo para Shiv, sobre Tom: “Como é ser casado com um homem com dois buracos?”

Roman to Tom: “Belo colete, Wambsgans. É bem bufante. O que tem dentro dele, suas esperanças e sonhos?”

Geri para Roman: “Você é patético. Você é um verme revoltante, sabe? Seu filhotinho feito de meleca”.

Tom para Shiv: “Eu me pergunto se o triste que eu estaria sem você seria menos triste do que sinto por estar com você”.

Roman para Kendall: “Acho que o que ele queria dizer é que queria que a mãe desse à luz um abridor de lata, porque pelo menos ele seria útil”.

Logan para Roman: “Romulus, quando você rir, por favor, ria no mesmo volume que os outros. Não pegamos você de criação de hienas”.

Temporada 1

Willa para Tom: “Pelo menos eu estou sendo f***** só por um membro desta família”.

Kendall sobre Logan: “O dinossauro está dando um último rugido para o meteoro antes que ele o extermine”.

Shiv para seus irmãos: “Você acha que papai vai conseguir passar desse limite, ou será que ele sofrerá uma combustão espontânea?”

Kendall para Roman: “Você não conseguiria um emprego num fast food, muito menos numa empresa Fortune 500 sem algum nepotismo”.

Roman para um membro do conselho: “Eu sou burro, mas eu sou inteligente”.

Tom para Greg: “A gente cria esse tipo de concha protetora, mas por baixo, somos todos apenas tartaruguinhas peladas”,

Greg para Kendall: “Eu não uso drogas brancas”.

Shiv para Roman: “Matar mendigos não é um hobby”.