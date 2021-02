A exemplo do sucesso da Parceria Público Privada – a PPP da Sanesul, a equipe do escritório de parcerias estratégicas trabalha na elaboração de outros projetos. Durante a coletiva de imprensa, realizada nesta sexta-feira, dia 05, o governador adiantou que estão sendo realizados estudos para projetos nas áreas de Logística de Transportes, Telecomunicações, Gás, Parques e Energia Renovável. Reinaldo Azambuja adiantou ainda que no próximo dia 02 de março será lançado um grande programa de energia sustentável renovável para o Pantanal Sul-mato-grossense, que permitirá levar energia renovável para todas as propriedades rurais da região.