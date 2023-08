Sucesso em Campo Grande, 8ª Feijoada do Instituto TamoJunto reúne 1,2 mil em uma grande festa de solidariedade

No último sábado, dia 12 de agosto, o Clube Estoril, em Campo Grande, foi palco de um evento memorável que reuniu 1,2 mil pessoas em prol de uma nobre causa: a solidariedade.

A 8ª Feijoada do Instituto TamoJunto, organizada por uma instituição comprometida com ações sociais e o desenvolvimento da comunidade local, foi um sucesso absoluto, celebrando a união, a música e o compromisso com a transformação social.

“Só tenho a agradecer aos meus amigos, tivemos a melhor feijoada de todos os tempos, foi uma tarde e noite muito feliz, vocês nos ajudaram e sem sombra de dúvidas, foi uma festa linda e maravilhosa com atrações incríveis. Quero agradecer a todos que participaram, todos os patrocinadores e principalmente, todos que contribuíram para que esse evento acontecesse, vocês fizeram o bem sem olhar a quem, muito obrigado, tamojunto, sempre”, comemorou o presidente de honra do instituto, Carlos Alberto de Assis.

Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, marcou presença no evento e destacou o sucesso da festa por uma causa tão nobre.

“Como sempre uma grande alegria, uma grande festa, são amigos que se reúnem sobre a liderança do Carlos Alberto, que se mobilizam em prol de ações que o tamojunto sempre faz pela sociedade. Quero parabenizar o Carlos e todo o time, é uma alegria para mim ver esse movimento que faz tão bem para as pessoas”, destaca Riedel.

Através desse evento, que não só proporcionou uma experiência de entretenimento de alta qualidade, mas também uma oportunidade de ajudar o próximo, o grupo, a comunidade e autoridades locais prestigiaram o evento de uma forma única. Estiveram presentes na Feijoada empresários, deputados federais, estaduais, vereadores e secretários de Estado.

Personalidades que contaram a história do Tamojunto também tiveram destaque e foram homenageados com um lindo troféu.

“Esse TamoJunto é um grupo pé quente, um grupo que sempre está estendendo a mão e ajudando, algo bonito é a mão solidaria de fazer o bem sem olhar a quem, e o TamoJunto permeia Campo Grande e todos os lugares estendendo a mão a quem precisa”, afirma Reinado Azambuja, ex-governador do Estado do Mato Grosso do Sul.

Atrações

O evento contou com a presença de uma atração musical de renome: o grupo Sambô. Celebrado por sua habilidade única de recriar músicas populares, o grupo combina elementos do samba e do rock em uma harmonia envolvente e contagiante.

A plateia foi agraciada com uma performance enérgica, conduzida por instrumentos como cavaquinho, pandeiro, guitarra e bateria. O público presente não resistiu ao ritmo vibrante e dançante, que transformou o Clube Estoril em uma festa sem igual.

Além da musicalidade marcante do Sambô, o evento também contou com a presença da DJ Larissa Marca, que manteve o clima animado entre as apresentações ao som de suas seleções musicais, e do grupo Dieguinho e Banda, que acrescentou ainda mais diversidade ao repertório musical da festa.

Toda a família da Unidos da Vila Carvalho encerrou as festividades do evento com chave de ouro. No meio do público, passistas e abre alas trouxeram a alegria do samba e não deixou uma única pessoa ficar parada sem sambar.

A 8ª Feijoada do Instituto TamoJunto não foi apenas uma celebração musical, mas também uma iniciativa sólida de caráter social. O Instituto TamoJunto é conhecido por seu comprometimento em promover ações sociais significativas e contribuir para o desenvolvimento da comunidade local.

A participação massiva da comunidade, a alegria estampada nos rostos dos presentes e a generosidade demonstrada ao apoiar essa causa solidária são testemunhos do espírito de colaboração e compromisso com o bem-estar da sociedade. A 8ª Feijoada do Instituto TamoJunto foi mais do que uma festa – foi um ato de amor e solidariedade que ressoará positivamente na comunidade por muito tempo.