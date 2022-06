Com direito a performance artística de dança e artes visuais, a sucuri do Bioparque Pantanal foi oficialmente batizada nesta quinta-feira (9), com o nome que recebeu após votação nas redes sociais, Gaby Amarantos foi a opção mais comentada. O evento fez parte da programação da Semana do Meio Ambiente do complexo.

“Nosso público merece esse tipo de intervenção artística, ainda mais com uma temática voltada ao meio ambiente. A Gaby é uma das nossas maiores atrações e ver essa interação com ela é uma oportunidade de mostrar para as pessoas a importância da preservação, do cuidado e respeito com os animais”, disse a diretora do complexo, Maria Fernanda Balestieri.

A apresentação aconteceu em frente ao tanque da serpente diante dos visitantes que passavam pelo espaço. A performance foi feita por estudantes do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM-AHS).

Enquanto se ouvia a música Sucuri, a bailarina Ieza Costa, 15 anos, dançava e o artista visual Ryam Paès, 20 anos, pintava uma tela com a imagem do réptil. “Eu não pintei só com carvão e grafite, eu pintei com meu corpo, com o momento. Pra mim foi tudo muito sentimental”, explicou o artista.

Para Ieza, que além de dançar, teve o corpo maquiado por uma aluna do Ceam, para que ficasse parecida com uma cobra, o momento da apresentação foi de total entrega. “Antes da apresentação eu estava muito ansiosa, mas na hora foi como se eu realmente fosse uma cobra, eu estava tão concentrada que eu não consigo nem dizer o que eu senti”.

No final, a diretora do complexo foi presenteada com a tela que ficará exposta ao lado do tanque da sucuri. “É um presente para todos, um prazer ter uma obra tão bela no nosso espaço”.