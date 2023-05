Suga, do BTS, tem ritual antes dos shows solo: tomar uma dose de uísque

Suga, do BTS, participou do programa The Tonight Show, com Jimmy Fallon, pela primeira vez como solista. Sem os outros integrantes do grupo de k-pop, o artista apresentou seu novo single Haegeum para o público do programa e revelou uma tradição que adquiriu antes dos shows solo: uma dose de uísque: “Eu tomo uma dose com a banda antes de subir no palco”, disse o artista antes de virar um copo, desta vez na companhia de Jimmy Fallon.

Turnê mundial e novo álbum

Ainda na entrevista, o artista falou sobre o lançamento do álbum “D-DAY” e sua turnê mundial, que carrega o mesmo nome. “Estou tão feliz de ver todo o público de novo e estou animado para os próximos shows”, declarou.

Suga, que na verdade se chama Min Yoongi, tem outro nome artístico, que ele usa como rapper solo: Agust D. Ele explicou para Jimmy Fallon que a escolha foi baseada em seu nome como membro do BTS e sua cidade natal: “Agust D é Suga de Daegu Town (cidade) ao contrário”.

Um dos maiores destaques do álbum “D-DAY” é o single “Haegeum”, com uma batida forte, reflexões próprias e críticas sociais. Com menos de duas semanas no ar, o clipe já ultrapassou 29 milhões de visualizações. Veja:

Agust D ‘해금’ Official MV

“Primeiramente, Haegeum é o nome de um instrumento tradicional coreano, mas também significa liberação de algo proibido”, explicou o artista. Apesar de fazer referência ao instrumento, Suga confessou que não sabe tocar Haegeum, ao receber um de Fallon: “Como se toca isso? Eu usei um instrumento virtual para fazer a música”, esclareceu o rapper.

Embaixador da NBA

Recentemente, Suga se tornou embaixador da NBA e falou sobre a paixão pelo basquete: “Quando era criança, quis ser [jogador profissional], mas não sou alto o suficiente”. No entanto, quando questionado se é o melhor jogador entre os membros do BTS, revela: “Está brincando? Eu acho que nenhum deles sequer sabe as regras do basquete”.

A paixão pelo esporte é tão grande que o nome artístico do rapper tem base em um termo de basquete. “Shooting Guard, Shoo-Ga”, explica o cantor em referência à posição 2 nas quadras, de Michael Jordan, Kobe Bryant e tantas outras lendas.

Documentário para o Disney+

O rapper ainda falou sobre o documentário “Suga: Road to D-DAY”, do Disney+, que mostra tudo por trás da produção do novo álbum e o clipe da faixa principal. “Já fiz vários documentários, mas não me sinto desconfortável em frente às câmeras. Inclusive há câmeras por toda parte aqui e agora”, brincou Suga ao responder uma pergunta de Fallon. Veja o trailer da produção:

SUGA: Road to D-DAY | Trailer Oficial | Disney+

Apesar do nosso país não ter sido incluído na turnê D-DAY, as armys brasileiras podem curtir todas as produções de Suga pela internet.

O álbum “D-DAY” está disponível nas principais plataformas de áudio. Já o documentário “Suga: Road do D-DAY” também está disponível para streaming no Disney+.