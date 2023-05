Suíno vivo: preço médio diário apresenta evolução parcial de 2% no decorrer de maio

Mesmo assim, o preço médio diário de R$101,10 por arroba de cevado comercializado em São Paulo, significou aumentos de 2,4% e 14,6% sobre, respectivamente, os mesmos períodos do mês passado e do ano passado.

O acompanhamento realizado pelo Suisite aponta que o preço médio diário do suíno vivo no decorrer de maio alcança evolução de 2% sobre o recebido no encerramento de abril último, enquanto no mesmo período do ano passado e da média histórica, houve involução de, respectivamente, 16,1% e 5,2%.

O histórico do último triênio aponta que o período atual até o encerramento de maio não oferece perspectivas positivas aos negócios. Assim, conseguir sustentar a arroba do suíno vivo próximo ao patamar de R$100,00 já aparenta ser bom negócio aos suinocultores.