Suíno vivo: preço médio diário segue retrocedendo neste final de maio

Segundo pesquisa de mercado realizada pelo Cepea, o preço médio diário do suíno vivo no interior de São Paulo segue apresentando pequenas baixas dentro do que já tem se tornado rotina nesse período do mês. Isso porque os frigoríficos diante do baixo giro no comercio varejista, mostram pouca disposição para maiores aquisições.

O resultado foi um preço médio diário de R$88,35 por arroba de cevado comercializado em São Paulo, significando queda de 10,9% em relação ao mesmo período do mês passado, enquanto ainda apresentou incremento de 8,3% sobre o mesmo período de 2022.

O acompanhamento realizado pelo SuiSite aponta que o preço médio do suíno vivo no decorrer de maio atinge valor levemente abaixo dos R$100,00 por arroba, significando incrementos de 0,8% sobre o mesmo período de abril último e de 6,6% sobre o mesmo intervalo do ano passado. De toda forma, apresenta retrocesso de 2,4% sobre o mesmo período de 2021.