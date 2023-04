Sul-Americana: assista aos melhores momentos de Botafogo 4 x 0 Universidad César Vallejo

Já são nove partidas sem perder de forma consecutiva. O ótimo triunfo do Botafogo, por 4 a 0, sobre a Universidad César Vallejo-PER, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, passou muito pelo ataque.

Em especial por Tiquinho Soares e Victor Sá, cada um autor de gol no confronto. Sá, inclusive, foi a grande surpresa de Luís Castro na equipe titular. Autor do primeiro gol, o camisa 7 destacou a disputa por posição na equipe.

“É uma disputa muito saudável, sei da minha qualidade, mas sei da qualidade dos meus companheiros também. Em relação às criticas, é normal, tento sempre trabalhar e quando entro em campo tento dar o melhor pelo Botafogo”, comentou.

Ele ainda fez questão de destacar que foi o Botafogo que deixou a partida fácil e não ao contrário, mesmo com toda fragilidade do time peruano, que ainda teve duas expulsões na partida.

“Muito feliz com a vitória, sabíamos da importância dos três pontos depois da estreia com empate. No futebol, quando entramos em campo, sabemos que sempre vai ter dificuldade. Tentamos pressionar lá em cima, quando tivemos oportunidade fizemos o gol e conseguimos deixar o jogo mais fácil”, opinou.

Tiquinho fez questão de corroborar com o companheiro de ataque. Artilheiro do Botafogo no ano, com dez gols, o camisa 9 afirmou que não existe jogo de futebol fácil.

“Fizemos um bom jogo. Não existe adversário fácil, todas as equipes são bem treinadas. Estamos numa sequência muito boa, agora é dar continuidade e também agradecer ao torcedor que compareceu hoje aqui. Vamos seguir em frente”, comentou.

Principal jogador do Botafogo na temporada e autor de um golaço de falta nesta quinta, Eduardo também falou depois do jogo. Veja abaixo:

O Botafogo volta a campo na segunda-feira (24), diante do Bahia, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, em Salvador.