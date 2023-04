Sul-Americana: Botafogo não aproveita vantagens e empata com Magallanes

O Botafogo saiu com um ponto do Chile, onde encarou o Magallanes na primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023. O gosto para o torcedor, porém, é amargo.

O clube carioca ficou duas vezes à frente do placar, com gols de Tiquinho Soares e Eduardo, mas em ambas levou o empate — com gols de Canales e Contreras.

Para piorar, o Alvinegro teve vantagem numérica por mais de 40 minutos, já que o Magallanes teve o experiente meia Carlos Villanueva expulso aos 5 minutos da etapa final, após falta forte em Eduardo.

Com o empate, Botafogo e Magallanes dividem a segunda posição do grupo A da Sul-Americana, que tem a LDU, do Equador, como líder — no Peru, os equatorianos venceram a Universidad Cesar Vallejo por 2 a 1, na terça-feira (4).

Mais informações em instantes.

(Publicado por Luccas Oliveira)