Sul-Americana: Erison desequilibra e São Paulo vence Tigre na Argentina

“El Toro” Erison foi o grande destaque do São Paulo na estreia da Copa Sul-Americana 2023. O centroavante marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na Argentina.

Por conta da pressão da torcida adversária, o confronto prometia ser um dos mais complicados para o Tricolor Paulista no grupo D do torneio continental, mas o time de Rogério Ceni conseguiu sair com os três pontos.

Estreante, o uruguaio Michel Araújo, emprestado pelo Fluminense, jogou de ala e foi outro destaque individual do Tricolor. Já Erison fez valer a disposição e a força física nos dois gols que marcou, ambos no segundo tempo, aos 11 e 29 minutos.

O resultado leva o São Paulo à liderança do grupo. Na outra partida, o Tolima (COL) venceu o Academia Puerto Cabello (VEN), também por 2 a 0 e fora de casa.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Puerto Cabello, no Morumbi, dia 18, às 18h30. Antes disso, o time encara o Ituano, pela Copa do Brasil, no dia 11, também em casa, e estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, no Nilton Santos, dia 15.

(Publicado por Luccas Oliveira)