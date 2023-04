Sul-Americana: Fortaleza goleia Palestino-CHI no Castelão; veja os gols

O Fortaleza estreou com goleada na Copa Sul-Americana. Na Arena Castelão, a equipe de Vojvoda atropelou o Palestino, do Chile, por 4 a 0, com gols de Thiago Galhardo, Pocchettino (duas vezes) e Lucero, pela primeira rodada do Grupo H.

O Leão retorna a campo neste sábado para jogo de volta da final do Campeonato Cearense diante do Ceará. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Castelão. Na ida,a equipe de Vojvoda construiu a vantagem de 2 a 1. Pela Sula, o próximo compromisso do Tricolor é no dia 19, contra o San Lorenzo.

Como foi o jogo

O Fortaleza saiu na frente com três minutos marcados no relógio. Pikachu ficou com a sobra após cobrança de escanteio e levantou na área para Galhardo, que subiu de cabeça e abriu o placar. O Leão ainda teve mais uma chance aos 21 minutos, com Pikachu, mas Rigamonti defendeu. Dominando o primeiro tempo, o Fortaleza deu trabalho para a defesa do time chileno.

Aos dois minutos do segundo tempo, Guilherme fez boa jogada e cruzou na área para Calebe, que não alcançou e perdeu a chance de ampliar. A oportunidade mais clara do Palestino foi aos 19, quando Martínez ficou com a sobra e finalizou ao gol e Brítez afastou.

O Leão ampliou o placar aos 29. Moisés invadiu a área, chutou e foi travado por Cristian. A bola sobrou para Pocchettino, que soltou uma bomba para marcar. Aos 43, Titi salvou o Fortaleza, desviando o chute de Barticciotto, livre na área. Nos acréscimos, Lucero recebeu de Pocchettino, sozinho, e fez o terceiro gol.

Pouco depois, Lucero retribuiu a assistência do companheiro de equipe e tocou para Pocchettino deixar o segundo dele no jogo, o quarto do Tricolor, aos 48 minutos.

Confira os outros resultados desta quarta-feira

Danubio 2 x 0 Emelec

Oriente Petrolero 0 x 1 Estudiantes