Sul-Americana: São Paulo empata com Tolima em jogo sonolento e mantém liderança

O São Paulo empatou com o Tolima por 0 a 0, nesta terça-feira (2), no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. O duelo foi válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e manteve o Tricolor na primeira colocação do Grupo D.

Em partida válida pela 3ª rodada da primeira fase, nenhum dos dois times balançou as redes apesar das chances no final com o jovem Juan, atacante do São Paulo. Em jogo sonolento, moroso e pouco criativo, São Paulo e Tolima ficaram no zero, na Colômbia.

A situação do grupo segue confortável ao São Paulo. Com duas vitórias e um empate, o Tricolor se mantém na liderança do Grupo D com sete pontos em nove disputados, sendo dois destes duelos fora de casa. O Tolima é quem “ameaça”, logo atrás, com quatro pontos.

O jogo

O São Paulo, de olho na primeira colocação da tabela, afinal, apenas um clube avança por grupo, começou o duelo na Colômbia estudando o adversário. Sem Calleri como referência, o time iniciou explorando mais jogadas rasteiras.

A primeira chance boa, inclusive, veio assim nos pés de Alisson, que viu Luciano fazendo o “facão”, achou o passe de esquerda e Luciano finalizou travado pelo defensor.

Com Marcos Paulo, aos 17, em escapada pela esquerda, com direito a pedalada e drible, o São Paulo voltou a ameaçar o adversário. A falta bem marcada, com cartão apresentado, levou perigo.

A dobradinha entre Marcos Paulo e Luciano quase rendeu um gol do Tricolor aos 27. O ponta achou mais um drible, viu a passagem do camisa 10 e serviu o companheiro cara-a-cara. O goleiro Vargas fez defesaça, mas já interrompida pela arbitragem por impedimento ajustado.

A atuação pouco inspirada de um São Paulo paciente — até demais — e um Tolima frágil, que compensava nas faltas, cumpriu a receita perfeita de um 0 a 0. Nada de gols.

Mesma história na segunda etapa

Assim como na primeira etapa, o São Paulo foi moroso. Nem as mudanças promovidas pelo técnico Dorival conseguiram mudar a tônica da partida, que faltou futebol bem jogado, mas sobrou cartão amarelo: foram seis ao total.

A primeira chance clara e real do Tricolor veio nos pés do jovem Juan, recém-adentrado ao jogo aos 23 minutos de segundo tempo. Após 45 segundos em campo, o atacante, que entrou no lugar de Luciano, partiu em velocidade em bola trabalhada desde a defesa pela equipe são-paulina. Juan tabelou com Wellington Rato, que achou Alisson, o meia lançou para o menino que finalizou em cima do goleiro. Quase!

Nas pernas do jovem, mais uma grande chance. Michel achou Juan no passe infiltrado, a bola ficou perdida no “bate-rebate” e sobrou para Juan finalizar da entrada da área, com espaço, para muito longe. Chance perdida aos 44 do segundo tempo.

Na sequência, Vargas quase entregou o resultado de presente ao São Paulo. A bola veio tranquila no escanteio, o goleiro furou e Arboleda, que vinha atrás, não conseguiu direcionar o desvio. 0 a 0.

Próximos compromissos

O São Paulo voltará a entrar em campo às 16h do próximo domingo (7/5), “virando a chavinha” da Sul-Americana para o Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista encara o Internacional no Morumbi, buscando a segunda vitória na competição. Até o momento, um empate, uma derrota e um triunfo.

O Tolima volta a encarar o São Paulo apenas no dia 8 de Junho, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana, no Morumbi.

Tolima 0 x 0 São Paulo

Tolima: Vargas; Mosquera, Quinõnes, Mera (Cuenu, 23min 2ºT), Hernández; Ríos, Valencia (Pablo Nieto, 1min 2ºT); Arango, Boné (Guzmán, 1min 2ºT), Lucumí (Pérez, 35min 2ºT); Herazo (Cubiano, 47min 2ºT). Técnico: Juan Cruz Real.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista (Raí Ramos, 40min 2ºT); Pablo Maia, Gabriel Neves (Rodrigo Nestor, 7min 2ºT) e Michel Araújo (Wellington Rato, 25min 2ºT); Alisson, Marcos Paulo (Luan, 40min 2ºT) e Luciano (Juan, 23min 2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

Cartões amarelos: Mosquera (18min 1ºT), Ríos (42min do 1ºT), Hernández (45min do 1ºT), Guzmán (22min 2ºT), do Tolima; Caio Paulista (30min 1ºT), Alisson (39min 1ºT), do São Paulo.

Motivo: 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Data e horário: terça-feira, 2 de maio de 2023; às 19h de Brasília

Local: Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI)

Auxiliares: Juan Serrano (CHI) e Cindy Nahuelcoy (CHI)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvajal (CHI)