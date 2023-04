Sul-Americana: São Paulo sofre, marca duas vezes no fim e vence Puerto Cabello

Nesta terça-feira, o São Paulo encarou mais um desafio válido pela Copa Sul-Americana. O Tricolor Paulista recebeu o Academia Puerto Cabello, da Venezuela, no Morumbi, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados pelos meias Marcos Paulo e Michel Araújo.

Apesar do resultado positivo, é complicado avaliar a atuação do São Paulo da mesma forma. O público presente no Morumbi, inclusive, chegou a vaiar a equipe na saída para o intervalo.

Os tentos vieram ambos após os 40 minutos da segunda etapa. Marcos Paulo se aproveitou de pivô de Calleri e bateu com categoria, enquanto Michel Araújo fez bela infiltração pelo lado direito e ampliou o placar.

Com a vitória, o São Paulo chega aos seis pontos e lidera o Grupo D da Sul-Americana.

Tricolor pressionado

O clima anterior ao jogo entre os torcedores do São Paulo não era de enorme otimismo. Afinal, nos últimos dois jogos, o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Ituano e perdeu por 2 a 1 para o Botafogo. Rogério Ceni foi para o Morumbi com o trabalho bastante contestado.

Se a expectativa era de um grande domínio do São Paulo no primeiro tempo, a prática mostrou algo diferente. O Tricolor, de fato, teve mais posse de bola e finalizações, mas passou longe de empolgar o público presente no Morumbi.

Das quase 10 tentativas do São Paulo no jogo, apenas uma fez o goleiro Miguel Silva trabalhar. No lance, Caio Paulista recebeu pelo lado esquerdo do ataque e bateu com firmeza, mas viu o arqueiro adversário agarrar o chute.

Pelo lado dos venezuelanos, houve apenas uma chegada com real perigo. Lugo recebeu pelo lado esquerdo, trouxe para o meio e bateu com força, obrigando Rafael a espalmar. Na sobra, Luifer bateu de primeira e viu o goleiro do São Paulo fazer um milagre, já em impedimento.

Não à toa, os times foram aos vestiários ao som de vaias da torcida presente no Morumbi.

Segundo tempo

O São Paulo voltou apostando todas suas fichas no segundo tempo. Até por isso, Rogério Ceni promoveu a entrada do experiente Calleri na vaga do jovem Juan. O argentino, em seu primeiro toque na bola, já gerou bastante perigo em cabeceio na pequena área.

Wellington Rato foi outro titular a entrar no São Paulo, cada vez mais desesperado pela vitória, e traduzindo isso nas tomadas de decisão dentro de campo. O jogo de posse de bola do primeiro tempo acabou sendo trocado por uma tática recheada de ligações diretas aos homens de frente.

Outro fator que colaborou com um segundo tempo menos técnico foram as chuvas que caíram na Zona Sul de São Paulo. O gramado do Morumbi se encharcou e tornou ainda mais difícil trocar passes — algo que pareceu favorecer os visitantes.

O resultado faz o Tricolor ter 100% de aproveitamento no Grupo D da competição, após também vencer na estreia por 2 a 0 o Tigre, na Argentina.