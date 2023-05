Sul-mato-grossense pode se tornar Tricampeão Mundial de montaria em touros

José Vitor Leme inicia nesta sexta-feira sua participação na Final Mundial de Montaria em Touros que acontece no Texas em busca do prêmio de 1 milhão de dólares e pode igualar o recorde histórico ao se tornar tricampeão mundial do esporte.

O atleta sul-mato-grossense, José Vitor Leme inicia nesta sexta-feira (12) a disputa pelo tricampeonato mundial de Montaria em Touros pela Professional Bull Riders (PBR) nos Estados Unidos. Evento será realizado em Fort Worth no Texas entre os dias 12 e 21 de maio reunindo os 40 melhores atletas da PBR, a maior liga de Montaria em Touros do mundo e premiará o grande campeão da temporada com um bônus de 1 milhão de dólares.

A competição será realizada em dois finais de semana, sendo a primeira parte acontecendo nos dias 12, 13 e 14, e a conclusão do evento sendo realizada no próximo fim de semana, nos dias 18, 19, 20 e 21 de maio. O evento é o maior e mais prestigiado do mundo na Montaria em Touros e conclui o campeonato que contou com outras 23 etapas passando por cidades norte-americanas como New York City, Los Angeles, Chicago, Indianápolis, Albuquerque, entre outras.

Leme que já conquistou o título pela organização consecutivamente em 2020 e 2021, chega novamente a decisão como principal favorito entre os fãs e a crítica especializada no esporte. Ele busca se tornar apenas o terceiro homem na história da PBR a conquistar três títulos mundiais, feito alcançado anteriormente somente pelos também brasileiros Adriano Moraes e Silvano Alves.

Este favoritismo do atleta de 26 anos, natural da cidade de Ribas do Rio Pardo (cerca de 100km de distância de Campo Grande) não é a toa. O brasileiro chega a decisão do campeonato na segunda colocação do ranking mundial, mesmo tendo participado de apenas 12 das 23 etapas realizadas devido a afastamento por lesões, enquanto todos seus principais concorrentes participaram de pelo menos 20 eventos na temporada.

O bicampeão mundial inicialmente ficou fora das cinco primeiras etapas do campeonato, quando se recuperava de uma lesão na virilha sofrida no ano passado. Quando retornou as arenas ele venceu o primeiro evento que competiu e em quatro semanas já havia somado pontos suficientes para chegar a liderança do ranking, ultrapassando os demais concorrentes que estavam em ação desde o início do calendário.

Depois de brilhar por várias semanas e vencer três etapas – recorde nesta temporada – ele sofreu outra grave lesão na virilha em meados do mês de abril, precisando ficar afastado das arenas por mais 40 dias, o que o fez ficar de fora de outras seis etapas e consequentemente perder por uma margem bem estreia a liderança do ranking mundial. Seu retorno ocorreu na última etapa da temporada regular antes da Final Mundial, onde demonstrou estar recuperado e pronto para buscar mais um título.

Ele chega a decisão do campeonato com uma diferença de apenas 74,00 pontos para o líder do ranking, que infelizmente não poderá competir devido a uma fratura na perna. Esta diferença é menor que a pontuação disponível para o competidor que obtiver a melhor nota da primeira noite da competição (até 89,00 pontos), o que significa que Leme poderá reassumir a liderança do ranking ainda na noite desta sexta-feira.

O brasileiro e os demais concorrentes irão montar em um touro a cada noite e as notas de cada montaria rendem bônus para o ranking mundial, que são acrescentados ao acumulado das demais etapas. A Final Mundial da PBR tem uma premiação total superior a 2 milhões de dólares, sendo 1 milhão de prêmio ao campeão da temporada, 300 mil dólares ao campeão do evento (que somar mais notas somente nos dias da Final) e demais premiações que incluem 35 mil dólares ao melhor de cada noite.

TRAJETÓRIA

Depois de brilhar de forma meteórica no Brasil, onde conquistou o título nacional em 2017, José Vitor Leme estreou nas arenas norte-americanas no mesmo ano. Em menos de dez dias seu nome ficou conhecido em todo o mundo.

Até então desconhecido, Leme desembarcou nos Estados Unidos e parou os oito segundos em todos os touros que montou em menos de dez dias. Resultado, participando somente da conclusão da temporada, por seu desempenho, ele foi campeão da Final Mundial, disputada na época em Las Vegas, e se posicionando em sétimo lugar no ranking mundial logo na sua estreia.

A partir dessa temporada, Leme entrou de vez para a elite da associação, se mantendo constante na briga por títulos, liderando o ranking mundial diversas vezes e quebrando recordes.

Depois de uma chegada nada discreta em 2017, Leme encerrou 2018 e 2019 como vice-campeão. Em 2020, o brasileiro finalmente conquistou seu primeiro título na PBR, repetindo o feito em 2021, quando teve a melhor campanha de um atleta em toda a história do campeonato e estabeleceu diversos recordes, entre eles o fato de ser apenas o segundo a vencer dois campeonatos consecutivos.

Conhecido por bater recordes e alcançar marcas históricas, em 2021, Leme estabeleceu as duas maiores notas da história da PBR ao marcar 98,75 pontos e 97,75 pontos (dos 100 pontos possíveis), ambas montando o touro Woopaa. Mesmo em sua curta carreira no campeonato mundial, o brasileiro já é o quinto atleta que mais venceu etapas, o quarto que mais registrou montarias acima dos 90 pontos e o terceiro que mais ganhou premiações na história da PBR.

O atleta, que é considerado o principal fenômeno do esporte Montaria em Touros nos últimos anos, chegou a trilhar o caminho de jogador de futebol na adolescência, com passagens por alguns clubes profissionais do interior do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Porém, a paixão pelos touros e a adrenalina das montarias que ele teve contato durante toda a infância falaram mais alto e ele optou pela carreira nas arenas.

PrimeComm Sports – Agência PrimeComm