O calor segue intenso nesta terça-feira (25) em Mato Grosso do Sul. A atuação de um sistema de alta pressão em médios níveis favorece a manutenção do tempo quente e seco em todas as regiões do Estado. Assim como vem ocorrendo nos últimos dias, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas e tempestades isoladas devido ao aquecimento diurno, uma condição típica do verão. As temperaturas podem registrar mínimas entre 21°C a 28°C no Estado, e as máximas podem ficar entre 28°C a 40°C, com destaque para municípios localizados na faixa sudoeste do Estado.