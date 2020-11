Por envolvimento no sumiço de 100 quilos de cocaína da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana – 130 km da Capital, e também por integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, o delegado Eder Oliveira de Moraes foi denunciado pelo MPMS, condenado e preso em junho do ano passado. Mas ele havia conseguido benefício de prisão domiciliar e uso de tornozeleira eletrônica. Mas hoje à tarde ele voltou a ficar atrás das grades. Os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) deferiram liminar que suspendeu a ‘liberdade’.

O Delegado Eder havia sido preso em junho de 2019, e no mês seguinte foi denunciado pelo Ministério Público por integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Junto com a advogada Mary Stella Martins de Oliveira, ele beneficiava a traficante Sandra Ramona da Silva, fornecendo informações privilegiadas.

O delegado ainda foi condenado a 39 anos pelo estupro de dois adolescentes. Os casos aconteceram em Rio Verde, em 2015. Após a condenação, foi pedido pela perda do cargo do delegado, que pode apelar em liberdade. A defesa de Eder, no entanto, recorreu da decisão e aguarda desfecho.