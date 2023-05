Super Mario Bros. se torna o 10º filme de animação a ultrapassar US$ 1 bilhão nas bilheterias globais

Quase um mês depois de “Super Mario Bros. O Filme” estrear com uma bilheteria impressionante, o filme de animação atingiu outro marco importante.

A produção ultrapassou US$ 1 bilhão nas bilheterias globais neste domingo (30) e, de acordo com um comunicado da Universal, continua quebrando recordes de bilheteria, permanecendo em primeiro lugar pelo quarto fim de semana consecutivo.

“Super Mario Bros.” é o décimo filme de animação da história a ultrapassar US$ 1 bilhão, tornando-se o décimo maior filme de animação de todos os tempos em todo o mundo, superando os US$ 942,5 milhões que “Minions 2: A Origem de Gru” arrecadou em 2019.

O filme estreou nos Estados Unidos e no Canadá em 5 de abril e arrecadou mais de $ 200 milhões, e quase $ 380 milhões internacionalmente, em seus cinco dias de estreia. “Super Mario Bros.” superou “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” da Marvel na época, que arrecadou US$ 225,3 milhões globalmente durante sua estreia em fevereiro.

O filme é baseado no mundo da clássica franquia de videogame “Super Mario” da Nintendo e estrelado por Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi e Anya Taylor-Joy como Princesa Peach.

“Super Mario Bros. O Filme” segue os encanadores do Brooklyn, Mario e Luigi, transportados por um cano misterioso enquanto trabalham no subsolo para consertar um cano principal de água. Os irmãos vagam por um “novo mundo mágico” e, quando se separam, “Mario embarca em uma jornada épica para encontrar Luigi”, de acordo com a sinopse no site do filme.

Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson e Sebastian Maniscalco completam o elenco, com uma participação especial do ator Charles Martinet, que é a voz oficial de Mario nos videogames.