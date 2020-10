As equipes masculinas de EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro (MG) desembarcaram em Campo Grande na quinta-feira (29) e realizaram o primeiro treino no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, palco da Supercopa de Voleibol 2020. O confronto único, valendo título, entre dois dos grandes clubes de vôlei do Brasil, será nesta sexta-feira (30), às 20h30 (horário de MS), reinaugurando o principal ginásio esportivo de Mato Grosso do Sul.

A capital sul-mato-grossense recepciona algumas das principais estrelas do vôlei brasileiro, incluindo campeões olímpicos. O Taubaté trouxe nomes como Bruninho, Rapha, Lucão, Maurício Souza, Maurício Borges e Thales. Já a equipe mineira tem em seu elenco Isac, Alan, Fernando Cachopa, Filipe e Facundo Conte.

As delegações vieram no mesmo voo e pousaram na Cidade Morena por volta das 10 horas da manhã. Após o desembarque, foram direcionadas ao hotel, onde todos os jogadores e membros da comissão técnica passaram por testagem para a Covid-19. Ninguém foi testado positivo.

A solenidade de reinauguração do Guanandizão, que aconteceria na parte externa do ginásio, também na manhã de quinta-feira, foi cancelada em razão da chuva torrencial que caiu sobre a Capital sul-mato-grossense. A escolha da cerimônia ao ar livre deu-se para se adequar aos protocolos de biossegurança do evento, aplicando-se assim o distanciamento social entre os participantes e diminuindo o risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19).