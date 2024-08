Superintendente da PRF/MS realiza visita ao Delegado-Geral da PC em MS

O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, realizou uma visita institucional ao Delegado-Geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lucio, nesta quinta-feira (1), em Campo Grande (MS).

As autoridades aproveitaram a reunião para tratar sobre integração entre as Instituições, principalmente no combate ao crime como o roubo de veículos e o tráfico de drogas. Também foram tratadas outros assuntos relacionados à Segurança Pública.

Também estiveram presentes no encontro o Chefe da Seção de Operações da Polícia Rodoviária Federal, Vinícius Figueiredo, o Diretor do Departamento de Polícia da Capital, Delegado Edilson dos Santos Silva, o Diretor do Departamento de Polícia Especializada, Delegado Ivan Barreira, o Assessor Administrativo do Departamento de Polícia Especializada, Delegado Rodrigo Yassaka e os Coordenadores do Departamento de Polícia do Interior, Delegados Rogério Fernando Market Faria e João Reis.