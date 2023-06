Superintendente da PRF/MS realiza visita ao Governador de MS

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, realizou uma visita, na manhã da última segunda-feira (12), ao Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, e ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Durante a reunião, as autoridades conversaram sobre a integração entre PRF e Governo do Mato Grosso do Sul, incluindo os projetos da Instituição para melhor atender aos interesses da população no âmbito da segurança pública.

Também esteve presente no encontro o superintendente-executivo da PRF, Mauricio de Castro Ferreira.