O superintendente da Polícia Rodoviária Federal, insp. Luiz Alexandre Gomes da Silva, visitou nesta terça-feira (11), a 2ª Companhia de Fronteira, do Exército Brasileiro, em Porto Murtinho (MS). Em apresentação, o Coronel França, Comandante da 2ª Cia Fron, destacou a expressiva atuação do Exército Brasileiro na região de fronteira, especialmente nas divisas que envolvem os Rios Apa e Nabileque, além pontuar de forma muito positiva a integração com a PRF/MS.

Outro tema abordado no encontro foi a Rota de Integração Latino Americana (RILA), também chamada de Rota Bioceânica, um corredor rodoviário com extensão de 2.396 quilômetros, que cortará o estado de Mato Grosso do Sul. Também estiveram presentes na reunião, a inspetora Salvadora, chefe da Delegacia da PRF em Guia Lopes da Laguna, o inspetor Scherer, chefe do policiamento da Delegacia da PRF em Guia Lopes da Laguna, e o inspetor Augusmar Vieira, superintendente executivo da PRF em Mato Grosso do Sul.