O superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre Gomes da Silva, visitou na manhã desta terça-feira (6), o canteiro de obras da fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo (MS).

Acompanhado do prefeito do município, João Alfredo Danieze, o superintendente da PRF/MS, esteve no local, próximo a BR-262, onde está sendo construída a maior fábrica de celulose de linha única de eucalipto do mundo, segundo a proprietária Suzano. Com previsão de inauguração em 2024, é esperado um aumento no fluxo de caminhões na rodovia federal que liga Ribas do Rio Pardo até a divisa com São Paulo.

Visando a segurança viária no local a partir da inauguração da fábrica, a PRF discute com o município parcerias para reforçar a fiscalização na região, incluindo o projeto de construção de uma Unidade Operacional da PRF em Ribas do Rio Pardo (MS).

Também estiverem presentes na visita o Chefe do Serviço de Operações da PRF/MS, Rafael Verão, o Chefe da Delegacia da PRF de Campo Grande, João Bueno, o Chefe da Delegacia da PRF de Três Lagoas, José Torres, além do Gerente de Facilities da Suzano, Luiz Felipe, da Coordenadora de Relações Corporativas da Suzano, Marisa Coutinho e os membros da Conseg, Rodrigo dos Santos e Luis Antonio da Silva.