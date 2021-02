O consumo consciente não para de surpreender. Essa semana um supermercado no Rio de Janeiro, anunciou que estará comercializando e incentivando seus clientes a consumirem ovos de galinhas livres. Segundo a empresa, eles são os primeiros a comercializarem o produto, que lá nos velhos tempos de vovó era chamado de ‘ovos caipira’.

Mas entrando na onda do holofote que esse tipo de alimentação vem se destacando, o supermercado Prezunic, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, optou por fazer essa mudança no seu estoque alegando que para a empresa, é prioridade valorizar o bem-estar animal e alimentos mais saudáveis nas prateleiras para os consumidores.

Estes tipos de alimento, quem diria, vêm de uma demanda com a qual os fornecedores devem seguir normas internacionais necessárias e importantes. Entre as regras estão, além da eliminação das gaiolas em viveiros, o alojamento das galinhas em galpões onde possam caminhar, ciscar e até manter relações sociais. Também é obrigatória a instalação de poleiros e ninhos para postura.

Com os cuidados corretos, as galinhas dificilmente adoecem e precisam usar antibióticos ou outros compostos que possam comprometer a qualidade dos ovos. Por consequência, os consumidores têm um alimento mais saudável e nutritivo.

“Queremos proporcionar o melhor para o consumidor e temos uma preocupação crescente com questões de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e bem-estar animal. Isso faz parte dos nossos valores”, afirma Jeferson Velho, gerente comercial do Prezunic. Eis que o passado volta a moda.