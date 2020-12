ANASTÁCIO-MS (Correspondente) – No dia 20 de dezembro, uma senhora de 77 anos foi atropelada no centro de Anastácio por um veículo inicialmente não identificado. Em razão dos ferimentos a vítima faleceu. Logo após o acidente, policiais civis do Setor de Investigações Gerais deram início às diligências para identificar e localizar o veículo e o motorista. Na tarde de ontem (29), o autor foi identificado e se apresentou com advogado na Delegacia de Polícia de Anastácio.

O autor, um homem de 26 anos, confessou a prática do crime e afirmou que não teve a intenção de atropelar a vítima. Afirmou que o local estava escuro e não enxergou a senhora que estava na rua. O homem foi indiciado pelo crime de homicídio culposo de trânsito. O veículo utilizado foi apreendido e será submetido à perícia.As investigações continuam através do Inquérito Policial e a polícia civil está à disposição da sociedade para servir e proteger.

Qualquer denúncia poderá ser realizada pelo telefone 3245-2207 ou por WhatsApp no n. 67-993267827.