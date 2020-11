Investigadores da Polícia prenderam no domingo (8) em um sítio bairro Universitário o suspeito do homicídio de Jhonny William Luciano (41). Jhonny foi esfaqueado no pescoço e acabou morrendo no local. O suspeito do crime foi identificado por testemunhas que contaram ainda que o mesmo teria ido até o local com a intenção de executar a vítima em decorrência de uma briga anterior envolvendo familiares.

Durante apurações no local do crime os investigadores do GOI obtiveram informações de o suspeito estaria na região do bairro Parque do Lageado. As diligências foram realizadas até a madrugada de segunda-feira (9), oportunidade em que foi realizado cerco na região com o objetivo de capturar o suspeito, contudo por ser durante a madrugada a equipe optou em realizar a incursão no imóvel durante a manhã.

Os investigadores adentraram o imóvel e efetuaram a prisão do mesmo, que estava escondido em baixo da cama, sem oferecer nenhuma resistência. Ainda no local da detenção e captura, o suspeito recebeu voz de prisão e confirmou a ocorrência dos fatos.

Ele foi encaminhado para Depac Cepol, onde a ocorrência foi apresentada para autoridade policial que ratificou prisão em flagrante.